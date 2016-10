Feuerwehrmann beschimpft Eine Ölspur zog sich am Sonntag von Großpostwitz bis Sohland. Die Straßen wurden kurzzeitig gesperrt. Das sorgte für Ärger.

© Uwe Soeder

Eine 15 Kilometer lange Ölspur zog sich am Sonntag durchs Oberland. Sie begann in Großpostwitz und endete ich Sohland. Wie Rico Hentschel, Pressesprecher der Sohlander Feuerwehr, berichtet, war aus einem Privatauto Diesel ausgelaufen. Ein hinter dem Pannen-Pkw fahrender Kraftfahrer hatte zwar per Lichthupe versucht, das defekte Auto zum Anhalten zu bewegen. Das gelang jedoch erst kurz vor der tschechischen Grenze.

Kurz nach 12 Uhr wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. Die Einsatzkräfte stumpften die Fahrbahn an besonders gefährdeten Stellen mit Ölbindemittel ab und stellten Warnschilder auf. Ein Spezialunternehmen reinigte anschließend die Straße. Während des Einsatzes erlebten die Sohlander Kameraden „einen unglaublichen Zwischenfall“, berichtet Rico Hentschel. Ein Autofahrer beschimpfte und beleidigte einen als Absperrposten eingesetzter Feuerwehrmann massiv. Für die Sicherungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Straße nacheinander in verschiedenen Abschnitten kurzzeitig gesperrt. Auf der Schluckenauer Straße ignorierte der Autofahrer das Haltesignal des Kameraden und fuhr einfach weiter. Etwas später war der gleiche Absperrposten auf der Bautzener Straße in Nähe des Bahnüberganges im Einsatz. Da kam der Autofahrer wieder an und musste diesmal anhalten, weil vor ihm schon einige Fahrzeuge standen. Als er von dem Feuerwehrmann auf den voran gegangenen Vorfall angesprochen wurde, rastete er verbal aus.

Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist bekannt. Die vor Ort anwesende Polizei wurde informiert. „Über eine Anzeige wegen Beleidigung wird die Leitung der Sohlander Feuerwehr kurzfristig entscheiden. Wir möchten dem Fahrzeugführer vorher die Möglichkeit geben, sich schnellstmöglich auf geeignete Art und Weise zu entschuldigen“, sagt Pressesprecher Rico Hentschel.

