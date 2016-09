Feuerwehrleute trotzen dem Regen Keine Angst vor Nässe bewiesen die Starter bei der Landesmeisterschaft im Feuerwehr-Dreikampf.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Florian Wehner, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Meißen, war des Lobes voll für seine Kameraden. „Daran merkt man es wieder einmal, dass die freiwillige Feuerwehr eine zähe Truppe ist“, sagte er nach der Landesmeisterschaft im Feuerwehr-Dreikampf. Die zehnte Auflage wurde diesmal in Großenhain ausgetragen. Trotz des Starkregens ließen sich die 20 Männer und Frauen nicht davon abbringen, ihr Bestes zu geben.

Die Meisterschaft war ursprünglich im Stadion am Husarenpark geplant. Die Wettkampfleitung entschied sich, die Streck-Hock-Sprünge der Männer unter das Vordach der Rödertalsporthalle und das Leinenwerfen der Frauen direkt in die Halle zu verlegen. Lediglich die Rollschlauchläufe machten die Wettkämpfer nass. Denn pünktlich zu den 200- und 400-Meter-Läufen machte der Regen eine Pause. Für die gastgebende Feuerwehr Zabeltitz-Treugeböhla holten Susann Däweritz (U30) und Kai Lauter (Ü30) zwei Meistertitel in ihren Altersklassen. Die Wettkampfgruppe mit den meisten Startern, die U30 der Herren, entschied der Weinböhlaer Hannes Vick vor den beiden Hirschsteinern Heiko Meyer und Franz Wilhelm für sich. Zwei weitere Landesmeistertitel gingen nach Grödel (Katja Thomas / Ü30) und nach Hirschstein (Harald Jülich / Ü50).

Der Kreisfeuerwehrverband Meißen ist der einzige Feuerwehrverband, der diesen speziellen Fitness-Wettbewerb aus DDR-Zeiten noch organisiert. Das ist nicht zuletzt der Verdienst des einstigen elffachen DDR-Meisters Bernd Lange von der Freiwilligen Feuerwehr Grödel.

zur Startseite