Feuerwehrleute suchen ihre Besten Die Schiebocker sind Sonnabend Gastgeber für Wettkämpfe – und sicher glücklich auch ohne Sieg.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Die neue Drehleiter, auf die Bischofswerdas Feuerwehrleute jahrelang gewartet haben, wird am Sonnabend offiziell in Dienst gestellt. Der Anlass für die Übergabe ist gut gewählt: Sie findet statt im Rahmen der traditionellen Feuerwehrwettkämpfe um den Pokal des Oberbürgermeisters. Übergeben wird die Leiter, die von der Feuerwehr beim Festumzug vor zwei Wochen präsentiert wurde und dort für Aufsehen sorgte, im Anschluss an die Wettbewerbe. Nach Informationen aus dem Rathaus ist das gegen 17 Uhr am Gerätehaus am Goldbacher Weg. Übergeben wird zudem der Scheck zur Anschaffung eines Defibrillators – gesponsort von der Allianz Deutschland.

Die Wettbewerbe für Frauen und Männer im Löschangriff beginnen 14 Uhr auf dem Festplatz am Goldbacher Weg. Wehren, die starten wollen, haben noch bis Donnerstag, 15 Uhr Zeit für die Anmeldung: Telefon 03594 786234, Fax 03594 786219, feuerwehr@bischofswerda.de (SZ)

