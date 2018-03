„Feuerwehrleute sind geduldige Menschen“

Im August 2015 hat die Freiwillige Feuerwehr Laubusch ihr neues Gerätehaus an der Grube-Erika-Straße in Besitz genommen. „Wann erhält das Gebäude eine Beschriftung?“ Diese Frage stellte der Laubuscher Ortsvorsteher Günter Schmidt (Bürgerbewegung) in dieser Woche in der Sitzung des Ortschaftsrates in den Raum.

Der ebenfalls anwesende Lautaer Bürgermeister Frank Lehmann ließ wissen, dass ihm bekannt sei, dass es bereits eine Abstimmung zwischen den Feuerwehrleuten und einem ortsansässigen Malerbetrieb gebe. Wann die Beschriftung erfolgen soll, konnte er jedoch nicht sagen. Auch machte er den Ortsvorsteher aber darauf aufmerksam, dass eine Beschriftung keine Pflicht sei. Eine solche gibt es in der Stadt bisher lediglich am Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Leippe-Torno. Und die stamme aus Zeiten der Selbstständigkeit der Gemeinde Leippe-Torno.

Wie TAGEBLATT auf Nachfrage von Gemeindewehrleiter Martin Urbanski erfuhr, ist die Beschriftungsfrage längst geklärt. Hubert Förster vom gleichnamigen Autohaus in Lauta hat sich bereit erklärt, die Kosten zu tragen. Der Malermeister Pause wird sich um die Realisierung kümmern, sobald er Zeit hat. Martin Urbanski sieht keinen Grund zur Hektik: „Wir Feuerwehrleute sind geduldige Menschen.“ (rgr)

zur Startseite