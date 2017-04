Feuerwehrleute können hoffen Bisher erhalten die Kameraden für Einsätze nur einen geringen Obolus. Das könnte sich im nächsten Jahr ändern.

Seit Jahren wird die Höhe der Aufwandsentschädigung, die die Feuerwehrleute für Einsätze erhalten, kritisiert. Der liegt mit 5,50 Euro unter dem Mindestlohn. Bürgermeister Ronald Kunze würde, wie die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses eine Änderung befürworten. Deshalb werden in der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Wehrleiter Fakten zusammengestellt, um den Stadträten eine Diskussionsgrundlage zu geben. „Der Wehrleiter hat einen Überblick zusammengestellt, wie viele Einsatzstunden pro Jahr in einem bestimmten Zeitabschnitt geleistet wurden“, so Kunze.

Dadurch könne ermittelt werden, wie hoch die zusätzliche Belastung für den Haushalt wäre. „Dann müssen sich die Räte positionieren, ob sie einer Anhebung der Entschädigung zustimmen und woher das Geld genommen wird“, so Kunze. Eine Änderung wäre ab nächstem Jahr möglich. (DA/je)

