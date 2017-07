Feuerwehrleute dürfen gratis schwimmen Die Körse-Therme macht Kameraden aus Beiersdorf und anderen Orten ein besonderes Angebot.

Symbolbild: Das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute wird jetzt mit kostenlosen Badbesuchen belohnt. © dpa-tmn

Region. Feuerwehrleute aus Beiersdorf, Obergurig, Sohland und Schirgiswalde-Kirschau können ab sofort das ganze Jahr über kostenlos in der Körse-Therme Kirschau abtauchen. Möglich macht das eine Vereinbarung, die die Bürgermeister des Bäder-Zweckverbands mit der Körse-Therme geschlossen haben. „Wir wollen damit das ehrenamtliche Engagement der Kameraden würdigen, die ja auch immer einsatzbereit sind, um Menschenleben zu retten“, sagt Sven Gabriel (FDP), Stadtoberhaupt von Schirgiswalde-Kirschau.

Um kostenlos Eintritt in das Bad zu bekommen, müssen die Kameraden lediglich ihren Dienstausweis vorzeigen. In den Genuss dieses Vorteils kommen auch Jugendfeuerwehrleute und Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen. Gedacht ist dieses Angebot vor allem für das individuelle Schwimmtraining der Kameraden. Kostenfrei ist nur die Grundversorgung, das heißt, zwei Stunden in der Badehalle. Nehmen die Kameraden weitere Angebote in Anspruch, müssen sie zuzahlen. Nach Absprache mit Bruno Bucher, dem Geschäftsführer der Körse-Therme, können auch Mannschaftstrainingsstunden organisiert werden.

Bürgermeister und Bucher erhoffen sich von der Neuregelung mehrere Effekte. Zum einen sollen die zusätzlichen Trainingsstunden Fitness und Schwimmfähigkeiten der Kameraden verbessern. Zum anderen sei das neue Angebot auch ein Anreiz für Feuerwehrleute, mit Familien in die Therme zu gehen, was Besucherzuwachs mit sich bringen würde. Außerdem hegen die Bürgermeister der jetzigen Mitglieder des Bäder-Zweckverbandes die stille Hoffnung, doch noch die eine oder andere Oberlandgemeinde dazu zu bewegen, dem Zweckverband beizutreten. (SZ/cs)

