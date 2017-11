Feuerwehrleute ausgezeichnet Der Landrat ehrt langjährige Brandschützer. Eine Löbauerin ist die einzige Frau unter den geehrten Kameraden.

Landrat Bernd Lange hat langjährige Brandschützer ausgezeichnet. © Landratsamt

Landkreis. Landrat Bernd Lange (CDU) hat gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrverband in der vergangenen Woche wieder zahlreiche Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren und der Katastrophenschutzzüge für ihr langjähriges Mitwirken im Ehrenamt ausgezeichnet. Unter den Geehrten sind auch viele freiwillige Brandschützer aus dem Südkreis, zum Beispiel aus Herrnhut, Altbernsdorf, Zittau, Jonsdorf, Olbersdorf, Mittelherwigsdorf, Oderwitz, Walddorf, Dürrhennersdorf oder Ebersbach. Sie wurden für 25 oder 40 Jahre im aktiven Dienst bei der Feuerwehr ausgezeichnet.

Die Anerkennung des 40-jährigen aktiven Dienstes in einer Freiwilligen Feuerwehr sowie das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Gold hat Landrat Bernd Lange jetzt an 110 Kameraden vergeben. Für 25 Jahre aktiven Dienst sind die Feuerwehr-Ehrenurkunde und das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Silber an 20 Kameraden überreicht worden. Zehn Freiwillige wurden für ihre zehnjährige ehrenamtliche Mitarbeit beim Katastrophenschutz gewürdigt. (szo)

