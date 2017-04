Feuerwehrhaus wird teurer Umbau und Sanierung des Rennersdorfer Gerätehauses liegen deutlich über den Kosten. Eine Alternative gibt es allerdings nicht.

Bei den Ausgaben für die Arbeiten am Rennersdorfer Feuerwehrgerätehaus wird die Stadt keine Punktlandung machen. Schon mehrfach mussten Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste) und auch Bauamtsleiterin Ute Hähnel darauf aufmerksam machen, dass die abgegebenen Angebote der Firmen weit über dem eigentlich veranschlagten Budget liegen: Bei den Putz- und Trockenarbeiten rangierte beispielsweise das günstigste Angebot fast 9 000 Euro über den Kostenschätzungen. Für die Putz- und Trockenbauarbeiten lag der beste Bieter gar 18 000 Euro über der Summe, die bei den Planungen einkalkuliert war. Auch wenn noch nicht alle Posten klar sind, könnten am Ende etwa 80 000 Euro mehr zu Buche stehen als eingeplant. Insgesamt rechnet die Stadt mit einer guten halben Million Euro Ausgaben für die Baumaßnahme, wobei etwa drei Viertel durch Fördergelder gedeckt wird.

Dass hier nicht alles so laufe wie geplant, liegt nach Angaben der Bauamtsleiterin an mehreren Faktoren: Forderungen der Unfallkasse, unvorhergesehene Hürden durch Hochwasserschutz und – nicht zuletzt – auch an höheren Preisen durch eine gute Baukonjunktur. „Wir haben hier keine Sonderwünsche bestellt, sondern unsere Standards ohnehin zurückgefahren“, machte Ute Hähnel deutlich. Ob die Stadt einen Teil der Zusatzkosten nun über weitere Fördergelder decken oder es innerhalb des 2,8 Millionen Euro starken, europäischen Gesamtprojekts – bei dem auch

Liberec, Hradek und Zittau dabei sind – ausgeglichen werden kann, ist noch unklar.

