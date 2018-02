Feuerwehrhaus ist wieder nutzbar Wegen gefährlicher Gerüche durften die Räume in Deschka nicht mehr betreten werden. Nun ist alles neu gemacht.

Blick auf das Feuerwehrdepot in Deschka. © Steffen Gerhardt

Deschka. Es zog sich über Jahre hin, dass immer wieder gesundheitsschädliche Gerüche in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr in Deschka auftraten. Deshalb konnten sowohl der Schulungsraum als auch die kleine Küche und der Raum des Wehrleiters nicht mehr genutzt werden. Ursachenforschung war angesagt. Eine Raumluftanalyse vom Gesundheitsamt wurde durchgeführt mit einem positiven und die Gesundheit gefährdenden Ergebnis, so dass die Räume gesperrt wurden. Unverständnis vor allem bei den Feuerwehrleuten. Anfang Oktober 2011 haben sie ihr neues Haus bezogen und kurze Zeit darauf machen sich üble Gerüche bemerkbar und die Räume unbrauchbar.

Das ist aber jetzt behoben, sagt Bürgermeisterin Eveline Bergmann. Die Gemeinde nahm selbst einige Tausend Euro in die Hand und beauftragte Handwerker, das Übel zu beseitigen. „Wie es sich zeigte, war von unten Nässe in die Räume aufgestiegen und diese führte zu Schimmel unter dem Fußbodenbelag.“ Also wurde neuer Estrich eingebracht und ein neuer Belag darauf verlegt. Außerdem wurden die Räume neu gestrichen.

Bleibt die Frage nach dem Regress und wer dafür verantwortlich ist, dass in ein fast eine halbe Million Euro teures Feuerwehrhaus von unten Nässe eindringen kann. „Über die Ursachen lassen sich nur Vermutungen anstellen. Einen gerichtsfesten Nachweis haben wir nicht in der Hand“, erklärt die Bürgermeisterin. Und das, obwohl der Mangel regelmäßig durch das Bauamt im Verwaltungsverband bestätigt wurde, damit keine Verjährung eintritt.

Der Schulungsraum mit seiner Küche kann jetzt auch wieder öffentlich genutzt und für Feiern und Veranstaltungen gemietet werden. Ansprechpartnerin ist weiterhin Regina Kretschmer in Deschka. Zusammen mit ihrem Mann Rainhard hat sie tatkräftig die Sanierungsarbeiten unterstützt.

Die Ortswehr will am 23. Februar zu ihrer Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus zusammenkommen und tags darauf findet ein Tag der offenen Tür statt. Mit diesem Tag wollen die Feuerwehrleute Danke sagen.

Tag der offenen Tür am 24. Februar von 16 bis 20 Uhr. Die Feuerwehr sorgt für die Beköstigung der Gäste.

