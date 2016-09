Feuerwehrhaus fast fertig Das neue Gebäude soll in den nächsten Wochen betriebsbereit sein.

Günter Rösler und Toni Noack (v.l.) von der Kraußnitzer Baufirma Gerald Förster hatten Anfang August die Fundamentsteine gesetzt. Bald können die hiesigen Feuerwehrleute in ihr neues Gerätehaus einziehen. © Anne Hübschmann

Das neue Feuerwehrhaus in Kraußnitz wird in den nächsten Wochen betriebsbereit sein. „Ich hoffe, dass der Bau im November komplett abgeschlossen sein wird“, erklärte Bürgermeister Hans-Joachim Weigel im Gemeinderat. In den vergangenen Tagen wurden in das aus Fertigteilen errichtete Gerätehaus Türen eingebaut. Die Feuerwehrleute verfügen darin über zwei Räume: einen Garagenteil für ihr Fahrzeug und ein Ausrüstungslager. Im Oktober soll noch ein Wasseranschluss verlegt werden. Die Baukosten belaufen sich auf rund 70 000 Euro, die komplett aus der Gemeindekasse bereitgestellt werden.

Die Kraußnitzer Ortsfeuerwehr logiert derzeit noch in einem ehemaligen kommunalen Gebäude, das bereits an einen ortsansässigen Unternehmer verkauft ist. Eigentlich sollte sie ihren Status als selbstständige Feuerwehr verlieren und sich mit der Nachbarwehr Böhla vereinen. Aber die Kraußnitzer kämpften um die Eigenständigkeit, obwohl sie nur alte Technik und nicht einmal ein vernünftiges Gerätehaus hatten. Am Ende konnten sie die Gemeinde und den Landkreis überzeugen und bekamen die Mittel für eine Doppelgarage bewilligt. Der Bau verzögerte sich allerdings wegen verschiedener Einwände der Denkmalschutzbehörde um fast ein Jahr.

zur Startseite