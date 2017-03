Feuerwehrhäuser werden nachgerüstet Die Depots in Oelsa und Rabenau sollen mit Abgasabsauganlagen ausgestattet werden.

© Symbolbild: SZ

Die Stadt Rabenau wird zwei ihrer Feuerwehrdepots mit zusätzlichen Abgasabsauganlagen ausrüsten. Das betrifft die Gerätehäuser in Oelsa und in Rabenau. Dort sind Fahrzeugstellplätze und Umkleiden räumlich nicht getrennt. Der Stadtrat hat vor Kurzem auch beschlossen, wie die Investition in Höhe von 20 500 Euro gestemmt werden soll. So hat die Stadt Fördermittel aus dem Investitionspaket von Bund und Ländern beantragt und rechnet mit einem Zuschuss von 15 000 Euro. Da die Eigenmittel in Höhe von 5 000 Euro nicht im Haushaltsplan 2016 eingeplant sind und noch kein gültiger Haushaltsplan für 2017 vorliegt, muss eine überplanmäßige Auszahlung vorgenommen werden.

Dem hat der Stadtrat ebenfalls zugestimmt. Die Stadtverwaltung sieht in dem Verfahren kein Risiko: 2016 lagen die Steuereinnahmen höher, als zunächst geschätzt worden war. (hey)

