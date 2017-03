Feuerwehrgarage fest eingeplant Von den Thiendorfer Investitionen profitieren in diesem Jahr auch die kleineren Ortsteile.

Stölpchens Wehrleiter Stefan Grafe (re.) und seine Kameraden Friedemann Böhme (li.) und Andreas Schenke demonstrieren den Ist-Zustand: ein winziges Gerätehaus mit einem Tragkraftspritzen-Anhänger. Das soll sich bald ändern, die Kameraden sollen ein ordentliches Fahrzeug bekommen und ein größeres Gerätehaus dazu.

Die Stölpchener Ortsfeuerwehr soll in diesem Jahr eine Fahrzeughalle bekommen. Das sieht der Haushaltsplan der Gemeinde Thiendorf vor, der am Mittwochabend verabschiedet wurde. Die Stölpchener verfügen im Moment nur über einen Tragkraftspritzenhänger, und das Dorf ist von den besser ausgestatteten Stützpunkten in Thiendorf und Ponickau nicht schnell genug zu erreichen. Die angestrebten neun Minuten von der Alarmierung bis zum Eintreffen vor Ort können nicht eingehalten werden. Dazu dürften die Fahrzeuge im Ernstfall nur vier Minuten unterwegs sein, und das ist wegen der Streckenführung und der Straßenverhältnisse im Nordosten des Landkreises nicht zu schaffen. Gleiches gilt für die Ortsteile Naundorf und Lüttichau mit Anbau. Die Lösung: Nachdem in Thiendorf im Jahr 2015 das Superfahrzeug HLF 20 in Dienst gestellt wurde, könnte das dortige Kleinlöschfahrzeug nach Stölpchen umgesetzt werden. Allerdings fehlt es im Dorf an einer geeigneten Unterstellmöglichkeit. Deshalb soll das Stölpchener Gerätehaus einen Garagenanbau bekommen. Rund 60 000 Euro hat die Gemeinde dafür eingeplant. Damit wäre die Feuerwehr-Problemzone nahe der brandenburgischen Landesgrenze beseitigt. Thiendorf will die Ortsfeuerwehr in der weiteren Perspektive auch noch mit einem Tanklöschfahrzeug ausstatten. Aber es wird wohl noch Jahre dauern, bis diese Investition kommt. Immerhin ist sie bereits im Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde festgeschrieben.

Im Ortsteil Tauscha-Anbau wird in diesem Jahr voraussichtlich die Ortsdurchfahrt ausgebaut. Die Gemeinde hat mit der Straßenbaubehörde des Freistaates eine Vereinbarung getroffen, die die Finanzierungsanteile regelt. Der Bau des eigentlichen Straßenkörpers ist Sache des Landes, Gehwege und Regenwasserableitung müssen von der Kommune bezahlt werden. Insgesamt 450 000 Euro hat Thiendorf an Planungs- und Baukosten veranschlagt, knapp 300 000 Euro davon stehen als Fördermittel zur Verfügung. Unabhängig davon muss die Gemeinde eine neue Straßenbeleuchtung finanzieren, die noch einmal 60 000 Euro kostet. Hier ist die Fördermittelsituation noch nicht ganz klar. Thiendorfs Bürgermeister Dirk Mocker hofft auf einen baldigen Baubeginn.

Im Dorf Tauscha selbst will die Gemeinde einen neuen Spielplatz bauen lassen, wofür 25 000 Euro in den Haushalt eingestellt wurden. Die Vorstellungen sind allerdings noch ziemlich vage. „Wir wollen das mit Kindertagesstätte und Horst gemeinsam entscheiden, damit die Spielgeräte dann nicht doppelt vorhanden sind“, erklärt Bürgermeister Dirk Mocker. Der Spielplatz soll vom Herrenhaus in Richtung Kita rücken, so dass er direkt ans Grundstück anschließt. Er bekommt eine Umzäunung, wird aber für alle Dorfkinder zugänglich bleiben.

Der alte Spielplatz muss aus zwei Gründen weichen. Zum einen gibt es Sicherheitsprobleme, weil die umstehenden Bäume schon ziemlich alt sind und die Kinder durch herabfallende Äste verletzt werden könnten. Zum anderen will die Kommune das Areal ums Herrenhaus herum als Wohnbaugebiet entwickeln. Weil dafür ein aufwendiges Genehmigungsverfahren erforderlich ist, kann es durchaus passieren, dass der Spielplatzbau ins nächste Jahr verschoben werden muss.

Größte Investition des Jahres aber wird mit knapp 660 000 Euro der Breitbandausbau in den Alt-Thiendorfer Ortsteilen. Die Planungen der Telekom Deutschland sind weit fortgeschritten, so dass Thiendorf, Lötzschen, Lüttichau, Lüttichau/Anbau, Naundorf, Ponickau, Stölpchen und Welxande bis Mitte 2018 über schnelle Internetverbindungen verfügen können. Geplant sind bis zu 50 Megabit pro Sekunde und partiell möglicherweise noch mehr.

Wo welche Datenmengen in welcher Zeit übertragen werden können, hängt von der Entfernung der Nutzer von den einzelnen Internet-Knotenpunkten ab, was im Einzelnen schwer vorhersagbar ist. Durch den Ausbau des Kabelnetzes soll aber flächendeckend eine Download-Geschwindigkeit von 30 Megabit pro Sekunde gewährleistet werden. Da es für den Breitbandausbau eine großzügige Förderung gibt, kann sich die Gemeinde auch eine Breitbandstudie für Tauscha, Sacka, Dobra, Kleinnaundorf und Würschnitz leisten.

