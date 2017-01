Feuerwehren warten auf Einigung der Kommunen

Die Feuerwehr in Bad Schandau wäre bereit, auf Anforderung auch Einsätze in Niederrathen zu koordinieren. „Bisher gibt es aber noch zu wenig Zuarbeit“, sagt Kai Bigge, der Stadtwehrleiter von Bad Schandau. Noch wichtiger sei aber, dass sich die Kommunen einigen. „Der rechtliche Rahmen muss doch erst mal geklärt werden“, sagt Bigge. Auf diese Klärung warten die Feuerwehren aber noch.

Ziel ist es, dass bei einem „anhaltenden Starkereignis“, wie etwa Hochwasser oder einem ausgedehnten Waldbrand, die Rettungsleitstelle in Dresden die Leitung des Einsatzes an Befehlsstellen vor Ort abgeben können soll. Dazu muss es aber erst mal eine Einigung in der Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Königstein, Kurort Rathen, Gohrisch, Struppen und Rosenthal-Bielatal geben und dann mit Bad Schandau. Kurort Rathen hat einer entsprechenden Vereinbarung bereits zugestimmt. Rosenthal-Bielatal dagegen hat die Entscheidung dazu vertagt. (SZ/gk)

zur Startseite