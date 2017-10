Feuerwehren und THW im Dauereinsatz Umgestürzte Bäume, beschädigte Autos, abgedeckte Dächer – aber zum Glück keine verletzte Personen. Das ist die vorläufige Bilanz des Sturms in der Sächsischen Schweiz und im Osterzgebirge.

In Schellerhau fiel ein Baum auf ein Auto. © Egbert Kamprath

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge waren Feuerwehr und THW ab 5.30 Uhr unterwegs. Mehr als 120 Einsätze verzeichnete Kreisbrandmeister Karsten Neumann bis zum Nachmittag. Die Forstbezirke Bärenfels und Neustadt gaben Warnungen heraus, den Wald bis auf Weiteres nicht zu betreten. Neben den S-Bahnen und einigen Busverbindungen, besonders ins Osterzgebirge, stellte auch die Kirnitzschtalbahn ihren Betrieb ein, da die Oberleitung von umgeknickten Bäumen beschädigt wurde.



Viele Straßen waren gesperrt, darunter im Tharandter Wald, in Dippoldiswalde und Schmiedeberg sowie der Grenzübergang nach Tschechien bei Schmilka. Die Züge von Dresden Richtung Pirna und Tschechien sowie die Mitteldeutsche Regiobahn zwischen Dresden, Freital und Freiberg nach Hof konnten den ganzen Sonntag wegen Oberleitungsstörungen nicht fahren.



Zusätzlich zum Schnee begann es am Sonntagnachmittag, im Osterzgebirge zu schneien. Schnell bildete sich eine etwa drei Zentimeter dicke Schneedecke. Es war der erste Schnee in diesem Herbst.



Von Personenschäden wurde bis Redaktionsschluss am Sonntagabend nichts bekannt. (SZ)

Links zum Thema Förster warnen vor Sturmschäden

zur Startseite