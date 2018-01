Feuerwehren rücken näher zusammen Mit Fördermitteln der EU rüsten sie in den Grenzgemeinden ihre Technik auf. Ein gemeinsames Projekt macht‘s möglich.

Zuversichtlich, dass es mit Geld aus Brüssel klappt: die Bürgermeister Leszek Mrozek (Zary-Land), Dietmar Noack (Gablenz) und Andreas Bänder (Bad Muskau). © C. Knappe

Noch bleiben die Champagnerflaschen zu. Aber wenn es nach dem Willen von fünf Bürgermeistern an der deutsch-polnischen Grenze geht, dann könnten am 26. Februar die Korken knallen. Dann nämlich wird eine polnisch-deutsche Kommission über den gemeinsamen Förderantrag von Leknica, Zary und Lubsko auf der einen sowie Bad Muskau und Gablenz auf der anderen Seite der Grenze entscheiden. Man sei zuversichtlich, dass es diesmal gelingt, sagte Leszek Mrozek (Zary-Land). Er jedenfalls werde den Champagner schon kalt stellen. Und der wird selbstverständlich nicht mit Fördermitteln bezahlt.

Es ist der zweite Anlauf für ein solches Großprojekt. 2015 hatten es die benachbarten Kommunen schon einmal versucht. Fast zehn Millionen Euro für die Anschaffung von Feuerwehrtechnik standen seinerzeit zur Disposition. Der Antrag wurde – offenbar wegen seiner Höhe – abgelehnt. Diesmal sind 2,2 Millionen Euro angepeilt. Dafür sollen die fünf beteiligten Partner jeweils ein neues Fahrzeug bekommen. Aber es geht um viel mehr als nur um Technik. Mit dem Geld sollen beispielsweise auch gemeinsame Schulungen bezahlt werden – bis hin zu einer Großübung mit 500 deutschen und polnischen Kameraden. Eine riesige logistische Herausforderung. Die Übung wird voraussichtlich 2019 stattfinden. Jedenfalls dann, wenn überall die neue Technik Einzug gehalten hat.

Vom Technischen Sekretariat in Wroclaw war der Landkreis Zary aufgefordert worden, nochmals einen solchen Antrag auf EU-Förderung zu stellen. Unter Federführung der Feuerwehr der Gemeinde Zary-Land waren die Partner schnell gefunden. Die Details für das gemeinsame Projekt zu erarbeiten, dauerte dann aber etwas länger, galt es doch, untereinander abzustimmen, wer welches Fahrzeug in Größe und Zubehör angepasst an die jeweiligen Erfordernisse erhalten soll. 88 Seiten hat der Förderantrag. Ein Dreivierteljahr wurde daran gefeilt. Erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es, sich bei Bränden, Havarien und Verkehrsunfällen gegenseitig zu helfen. Erst recht bei Schadensereignissen wie Großbränden oder Hochwasser. Früher sei das Löschen von Bränden die Hauptaufgabe der Feuerwehr gewesen, heute seien es vielfach technische Hilfeleistungen, und die erfordern eine entsprechende Ausstattung, so Piotr Kuliniak aus Leknica. Amtskollege Leszek Mrozek (Zary-Land) ergänzt: „Wetterlage und Klimawandel bringen neue Gefahren. Da brauchen wir moderne Technik, um Leben schützen zu können.“

Das Großprojekt ist eine bisher wohl einmalige Sache. Neu ist die Zusammenarbeit aber keineswegs. Schon seit Mitte der Neunzigerjahre gibt es zwischen den Feuerwehren von Leknica und Bad Muskau enge Kontakte, die mündeten in vielen Treffen, gemeinsamen Einsätzen und Übungen. Und natürlich wurde auch zusammen gefeiert. Über die Jahre sind daraus Freundschaften entstanden. Deswegen sei es beim Hochwasser 2010 ganz selbstverständlich gewesen, einander zu helfen. „Was so gut funktioniert hat, soll auf noch mehr Beteiligte ausgedehnt werden“, kündigt Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder an. Auch um das Kulturerbe Muskauer Park schützen zu können, sei die Zusammenarbeit wichtig. Im Ernstfall könnte dort künftig mit Schaum statt wie bisher üblich mit Wasser gelöscht werden. Die Feuerwehren der Gemeinden Zary-Land und Gablenz arbeiten ebenfalls seit Jahren zusammen und treffen sich regelmäßig. „Das Projekt wird dazu beitragen, dass wir noch näher zusammenrücken“, ist Bürgermeister Dietmar Noack überzeugt. Die Erwartungen der Gemeinderäte und Kameraden der Feuerwehren seien jedenfalls sehr hoch.

Auf polnischer Seite sind zehn Ortsfeuerwehren beteiligt, die alles in allem für die Stadt Leknica und 44 Dörfer zuständig sind. Bad Muskau und die Gemeinde Gablenz haben jeweils zwei Ortswehren, von denen jeweils eine ein neues Fahrzeug bekommt. „Die neue Technik fördert die Motivation“, ist sich der Lubskoer Bürgermeister Lech Jurkowski sicher. Wenn Fahrzeuge der Feuerwehr 20 bis 30 Jahre alt sind, könne man damit kaum junge Leute hinter dem Ofen hervorholen, sagte er. Dabei ist es in Polen offenbar einfacher, Nachwuchs zu gewinnen. Das Interesse für das Ehrenamt werde in den Familien vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Was bei den Feuerwehrsportfesten abgeht, da würden die Kameraden aus Deutschland durchaus ein bisschen neidisch schauen. Deshalb soll das Projekt auch die Zusammenarbeit der Jugendfeuerwehren stärken.

Durch die vielen Kontakte wächst die Grenzregion weiter zusammen. „Heute ist das Zusammenleben ein anderes als vor 20 Jahren. Viele Vorurteile existieren nicht mehr“, so Piotr Kuliniak. Und das sei unabhängig vom Geld der EU der größte Effekt solcher grenzüberschreitenden Projekte, sagte er. Darauf lohnt es sich anzustoßen.

zur Startseite