Feuerwehren retten Ertrinkenden

Die Feuerwehrkameraden mussten unter anderem einen Menschen aus tieferem Wasser retten. Eine weitere Übung war die Rettung einer Person in Ufernähe.

Schon vom bloßen Zusehen bekommt man eine Gänsehaut, als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zittau und Hrádek nad Nisou (Grottau) sowie der Ortswehren aus Berthelsdorf und Krásná Studánka (Schönborn) am Sonnabendvormittag mutig in die Fluten des Kristýna-Sees steigen. Bei sechs Grad Wassertemperatur ganz gewiss nicht jedermanns Sache. Da gilt es schon, die Zähne zusammenzubeißen. Jedes der vier Teams hatte unter sachkundiger Anleitung durch den Wasserrettungsdienst (VPZS) aus Liberec (Reichenberg) vier nicht gerade einfache Aufgaben zu meistern. Da ging es zum einen um die Rettung einer Person in Ufernähe mittels eines Wurfsacks oder durch Einsatz eines Rettungsschwimmers. Zweite Station war die Bergung eines Menschen aus tieferem Wasser, indem man diesen in das Rettungsboot zieht. Dann war gleichmäßiges Paddeln auf der Slalomstrecke gefragt.

Krönenden Abschluss bildete das gemeinsame Aufrichten des gekenterten und umgekippten Schlauchbootes im tiefen Wasser. Unmittelbar vor diesem praktischen Teil hatte VPZS-Instrukteur Petr Fatka im Rahmen einer theoretischen Schulung die Kameraden über geltende Sicherheitsbestimmungen informiert und ihnen wichtige Hinweise und Tipps gegeben. Wie sich im weiteren Verlauf der Übung zeigte, wurden diese auch weitgehend in der Praxis beherzigt. „Alle Kameraden haben sich große Mühe gegeben“, versicherte Jaromir Mottl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hrádek nad Nisou (Grottau) und Leiter dieser Ausbildung. „Für die meisten von ihnen waren diese Aufgaben neu. Größtes Hemmnis sind immer noch die Sprachschwierigkeiten.“

Recht zufriedene Gesichter gab es auch bei Jörg Finger, dem Projektkoordinator der deutschen Seite, sowie Uwe Kahlert, dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Zittau. Diese Übung am und im stillen Wasser des Kristýna-Sees war einer der diesjährigen Höhepunkte in der gemeinsamen grenzüberschreitenden Ausbildung der Feuerwehren. Ähnliche Hürden erwarten die Kameraden im Herbst, diesmal aber im Wildwasser, entweder auf einer Trainingsstätte der Kanuten in Prag oder an der Jizera (Iser). Im Winter schließlich steht die Rettung von Personen aus einem vereisten Gewässer auf dem Programm.

Grundlage all dieser Aktivitäten ist das im April 2016 gestartete tschechisch-deutsche Projekt „Vier Städte retten über die Grenze“. Es läuft drei Jahre und wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) gefördert. Neben dem Hauptpartner Liberec (Reichenberg) mit dem Stadtteil Krásná Studánka (Schönbrunn) gehören dazu die Städte Hrádek nad Nisou (Grottau), Zittau und der Herrnhuter Ortsteil Berthelsdorf. Außer diesen Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen, die der Verbesserung der theoretischen und praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten der Feuerwehrleute dienen, gibt es auch verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche wie Wettbewerbe und Exkursionen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts sind die Investitionen. Dazu gehören die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Krásná Studánka (Schönbrunn) und die Anschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeuges. Für die Kameraden der Ortsfeuerwehr Berthelsdorf hat sich dieser Wunsch bereits am 6. April erfüllt. Sie erhielten einen Mercedes Sprinter, der für den Transport von bis zu neun Personen geeignet ist und auch als Führungsfahrzeug beziehungsweis

e Leitstelle beim Einsatz genutzt werden kann. Zur Ausstattung gehören LED-Beleuchtung und Ballonkegel zur Sicherung des Einsatzortes. Die Kosten beliefen sich auf rund 106 000 Euro bei einer Förderung von 85 Prozent.

Investitionen für die Wehr in Hrádek nad Nisou (Grottau) betreffen vor allem den Hochwasserschutz. Geplant ist unter anderem die Anschaffung spezieller Container und eines Schlauchbootes. Die Feuerwehr Zittau wird ihrerseits noch in diesem Jahr eine neue mobile Drehleiter erhalten.

