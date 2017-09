Feuerwehren proben den Ernstfall Am Sonnabend fand in Niesky eine Großübung der Wehren aus Niesky und Umgebung statt. Dabei kamen die Kameraden an ihre personellen Grenzen.

Die Feuerwehrleute hatten bei der Übung in Niesky alle Hände voll zu tun. Wehrleiter Sebastian Schramm war insgesamt zufrieden – in einem Punkt aber ganz und gar nicht. © Katja Trenkler

Es ist Sonnabend kurz vor zehn Uhr, als dicker Rauch aus den Fenstern der früheren Asylantenunterkunft an der Herrmann-Klenke-Straße quillt. An den Fenstern machen mehrere Personen auf sich aufmerksam. Sie benötigen Hilfe. Die zentrale Leitstelle in Hoyerswerda alarmiert daraufhin um 9.55 Uhr die Wehren in Niesky, See, Ödernitz, Kosel und Stannewisch. Nach genau 13 Minuten treffen die ersten Einsatzkräfte aus Ödernitz und Niesky mit ihren Fahrzeugen ein, wenig später die Fahrzeuge der restlichen Nachbarwehren. Das Ganze ist zwar „nur“ eine Übung. Aber im Ernstfall muss auch alles reibungslos klappen.

Auf dem Platz vor dem Gebäude wuseln gleichzeitig 34 Frauen und Männer in ihren dicken Einsatzuniformen. Wasserversorgung aufbauen, Atemschutzgeräte anlegen und schon macht sich der erste Trupp auf die Suche der vermissten Personen. Vor der Haustür dröhnt ein übergroßer Lüfter, welcher den Rauch aus dem Treppenhaus drücken soll. Auf der Wiese gegenüber haben sich fast zeitgleich rund dreißig Nieskyer als Zuschauer eingefunden und verfolgen das Geschehen aus sicherer Entfernung.

Um 10.21 Uhr können Mandy und Lukas als Erstes aus einer der Küchen gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Etwas beschwerlicher ist der Rettungsweg zu Lea und Luisa, welche sich im Obergeschoss befinden und am Fenster nach Hilfe rufen. Einsatzleiter Sebastian Noll entscheidet, die beiden jungen Damen mittels der Drehleiter aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Zwei der Nieskyer Kameraden begeben sich im Korb der Drehleiter zur Hausfassade und retten zuerst die eine, dann die andere Frau aus dem Fenster. Wenig später werden Jonas, Justus und Moritz aus dem verqualmten Gebäude gebracht. Erleichterung bei den Einsatzkräften. Um 10.44 Uhr sind somit alle Personen erfolgreich aus dem Haus gebracht worden.

Bei der anschließenden Auswertung der Übung geht Wehrleiter Sebastian Schramm auf viele positive, aber auch negative Dinge der Übung ein. Vielleicht das Wichtigste: Es sind viel zu wenige Kameraden vor Ort. Gerade am Wochenende hätte sich der Wehrleiter, der die Übung akribisch geplant und organisiert hatte, eine wesentlich höhere Zahl an Einsatzkräften gewünscht.

