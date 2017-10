Feuerwehren im Dauereinsatz Das Sturmtief in der Nacht und am Sonntagvormittag riss viele Bäume um. Schäden gibt es in nahezu jeder Gemeinde in Ostsachsen.

In Großharthau bei Bischofswerda ist durch den Sturm eine Scheune eingestürzt. © Rocci Klein

Ein lautes Krachen ließ einige Großharthauer am frühen Sonntagmorgen aufschrecken. In der Querstraße hatte der Sturm einer verfallenen Scheune den Rest gegeben. Teile davon lagen im Umkreis von 50 Metern verstreut. Sie beschädigten auch eine Garage in der Nachbarschaft, sagt Bürgermeister Jens Krauße. Feuerwehrleute rissen schließlich die Reste des Gebäudes auf dem unbewohnten Gehöft ein, um weiteren Schaden zu vermeiden.

Zu tun hatten die Rettungskräfte auch im Schlosspark von Großharthau. Sie mussten zwei Bäume fällen, die der Sturm entwurzelt hatte und die umzustürzen drohten. Eine herabgefallene Baumkrone hatte das massive Toilettenhäuschen beschädigt, ein Dixie-Klo daneben erlitt Totalschaden. Der Sturm hatte auch Konsequenzen für die Messe Lebensart, die seit Freitag im Park stattfand. Nach Rücksprache mit der Gemeinde und der Feuerwehr entschieden die Veranstalter am Sonntagmorgen, die Messe abzubrechen – „im Interesse der Sicherheit unserer Gäste und Aussteller“, so Pressesprecherin Sabine Hill. Gefährlich war für die Händler wegen der starken Böen am Sonntagvormittag allerdings auch das Abbauen ihrer Stände.

Um Gefahrenstellen zu beseitigen, waren vor allem die Feuerwehren seit den frühen Morgenstunden nahezu in allen Orten des Landkreises unterwegs. Allein bis zum Mittag meldete die Rettungsleitstelle für die Oberlausitz 550 Einsätze. Es blieb bei Sachschäden, verletzt wurde niemand.

In Kleinwelka wurde in der Nähe des Wasserturms das Dach eines Hauses beschädigt. Um es zu sichern, rückten die Berufsfeuerwehr und die Kleinwelkaer Kameraden an. Am Bautzener Burgtheater drohten Ziegel auf ein Glasdach zu fallen. Bis zum Abend absolvierte Bautzens Feuerwehr rund 40 Einsätze, meldet Rathaussprecher André Wucht. Vor allem um umgestürzte Bäume zu beseitigen, unter anderem an der Kloster- und der Allendestraße. In Oberkaina fiel ein Baum auf die B 96 und an anderer Stelle gegen ein Gebäude. Auch in Großpostwitz stürzte ein großer Baum gegen ein Wohnhaus. In Weifa blockierte ein umgestürzter Baum eine Straße, ebenso zwischen Schönbrunn und Taschendorf. Auf der B 97 am Ortsteingang von Schmorkau prallte ein Auto gegen einen auf der Straße liegenden Baum. Bei Görlitz hob der Sturm das Flachdach eines Küchenstudios ab und auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda riss er zwei der schwimmenden Häuser aus ihrer Verankerung.

In Schirgiswalde blockierte am Morgen ein Baum die Bahngleise, ein Trilex-Zug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Kein Einzelfall, auch auf vielen anderen Gleisabschnitten gab es Behinderungen. So wurde kurz vor acht Uhr der gesamte Zugverkehr in Ostsachsen eingestellt. „Aufgrund der Wetterlage ist es nicht möglich, Busnotverkehr zu organisieren“, teilte Jörg Puchmüller von der Länderbahn mit. Die Aufräumarbeiten an den Strecken zogen sich bis Nachmittag hin. Um 16.45 Uhr rollte der Verkehr dann langsam wieder an. (SZ)

