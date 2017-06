Feuerwehren im Dauereinsatz Das Unwetter am Donnerstagabend hat massive Behinderungen im Landkreis verursacht. Der Sturm knickte Hunderte Bäume. Besonders schlimm war es in Königsbrück und im Rödertal.

Unter anderem zwischen Bischofswerda und Dresden blockierten umgestürzte Bäume die Bahnstrecke.

Regen, Sturm und Hagel haben am Donnerstagabend für massive Behinderungen im gesamten Landkreis gesorgt. Feuerwehren waren im Dauereinsatz, um Sturmschäden zu beseitigen. Die Rettungsleitstelle meldete am Freitagvormittag über 200 derartige Einsätze. Bäume waren auf Bahnstrecken gefallen, auf Straßen, auf Häuser und in Stromleitungen. Besonders schlimm erwischte es dabei Königsbrück, das Haselbachtal, Radeberg, Pulsnitz, Großröhrsdorf und Demitz-Thumitz. Aufgrund der Gefahren ist es derzeit verboten, die Wälder rund um Königsbrück zu betreten.

Abschnitte der Bahnstrecke Bautzen-Dresden mussten zeitweise komplett für den Zugverkehr gesperrt werden. Der Grund waren umgestürzte Bäume. Sie sorgten unter anderem im Raum Bischofswerda und zwischen Radeberg und Dresden für massive Störungen. Feuerwehren und Hilfsdienste rückten aus, um die Hindernisse möglichst schnell zu beseitigen. Die Streckengeschwindigkeit der Züge wurde auf maximal 80 Stundenkilometer herabgesetzt.

Die Länderbahn, die auf den Strecken zwischen Görlitz und Dresden beziehungsweise Zittau und Dresden unterwegs ist, teilte am Freitagmorgen mit, dass nach dem schweren Unwetter immer noch kein verlässlicher Zugverkehr möglich ist. Die DB Netz prüfe derzeit das Streckennetz und beseitige Schäden. Die Abschnitte Bautzen-Bischofswerda und Wilthen-Bischofswerda sind weiterhin gesperrt. Die Züge pendeln zwischen Görlitz und Bautzen, Dresden und Bischofswerda sowie Zittau und Wilthen. Zwischen Bautzen und Bischofswerda sowie Wilthen und Bischofswerda wurde Busnotverkehr eingerichtet.

Die Städtebahn, die die Strecken Kamenz - Dresden und Königsbrück - Dresden betreibt, informierte am Freitagmorgen, dass die Bahnstreckenabschnitte zwischen Königsbrück und Ottendorf sowie Kamenz und Pulsnitz gesperrt sind. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Aber auch darüber hinaus sorgte das Unwetter für Probleme. Kirschkerngroße Hagelkörner und vollgelaufene Keller wurden aus dem Oberland gemeldet. In mehreren Orten im gesamten Kreisgebiet stürzten Bäume um. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. So mussten die Retter unter anderem nach Demitz-Thumitz ausrücken, wo ein Baum auf ein Haus an der August-Bebel-Straße gekippt war. In Königsbrück hielten Bäume am Stadtbad dem Sturm nicht stand. Sie knickten um und beschädigten in der Nähe geparkte Autos. Auch im Kamenzer Behördenpark an der Macherstraße kippte ein Baum auf mehrere Fahrzeuge. Von der A 4 zwischen Ohorn und Burkau sowie aus Pulsnitz und wurden weitere umgestürzte Bäume gemeldet. Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet waren in den Abendstunden im Dauereinsatz, um die Schäden so weit wie möglich zu beseitigen.

Deutschlandweit hatten am Donnerstag teils heftige Unwetter für große Schäden und stundenlange Störungen im Bahnverkehr gesorgt. (SZ)

