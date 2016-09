Feuerwehren bündeln ihre Kräfte Vor allem bei Großeinsätzen und Katastrophenalarmen soll es eine bessere Koordination zwischen den Wehren geben.

Osterzgebirge. Die Feuerwehren in Kreischa, Rabenau und Bannewitz werden künftig bei größeren Einsätzen enger zusammenrücken. Die Kreischaer Gemeinderäte haben in der vergangenen Woche der Einrichtung einer sogenannten ortsfesten Befehlsstelle, einer Art Leitstelle auf lokaler Ebene, zugestimmt. Diese soll bei Großeinsätzen und Katastrophenalarmen Männer und Technik koordinieren. Vom Kreistag beschlossen wurde diese Regelung bereits 2015. Der Raum, unter anderem ausgestattet mit Laptop, Funktechnik und Beamer, wird in Kreischa eingerichtet und bei Bedarf von mehreren Kameraden besetzt.

Wie Kreischas Bürgermeister Frank Schöning (FBK) mitteilte, sei bereits bei zwei Unwettern in diesem Jahr in Possendorf enger zusammengearbeitet worden. Im Juni hatte es dort nach starken Regenfällen Schlammlawinen gegeben. Die Räte von Bannewitz und Rabenau haben dem Vorhaben bereits zugestimmt. Der Vertrag soll rückwirkend zum Jahresanfang 2016 gültig sein. „Es geht darum, bei außergewöhnlichen Ereignissen die Aufgabe der zentralen Rettungsleitstelle in Dresden zu übernehmen“, erklärte Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul zuletzt. Damit könne die zentrale Leitstelle entlastet werden. „Wir haben beim Hochwasser 2002 und auch 2013 gemerkt, dass solche zentralen Leitstellen massiv belastet sind, wenn überall gleichzeitig Hilfe benötigt wird und viele Einsätze in einem großen Gebiet parallel stattfinden.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass die Kameraden der Ortswehren über genauere Ortskenntnisse verfügen würden als die Kollegen in der Dresdner Zentrale. (SZ/win)

zur Startseite