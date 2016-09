Feuerwehren arbeiten zusammen Kreischa, Bannewitz und Rabenau wollen eine gemeinsame Befehlsstelle schaffen. Die soll vor allem bei Großeinsätzen besetzt werden.

© Symbolbild:SZ/Uwe Soeder

Nach Plänen des Landkreises werden in den Gemeinden sogenannte ortsfeste Befehlsstellen eingerichtet. 15 davon soll es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geben. Sie sollen bei Großeinsätzen, etwa bei Hochwasser oder Massenkarambolagen, und Katastrophenalarmen Kameraden und Technik koordinieren. Vom Kreistag beschlossen wurde diese Regelung bereits im Jahr 2015.

Um die Kräfte zu bündeln, wollen die Gemeinden Kreischa, Bannewitz und Rabenau nun gemeinsam eine solche Befehlsstelle schaffen. Der Raum, unter anderem ausgestattet mit Laptop, Funktechnik und Beamer wird im Feuerwehrgerätehaus Kreischa auf der Hauptstraße 11 eingerichtet und bei Bedarf von mehreren Kameraden besetzt.

Am Montag berät der Gemeinderat in Kreischa darüber. Die Sitzung findet ab 19 Uhr im Rathaus statt. Rabenaus Stadtrat hat dem Vertrag schon Ende August zugestimmt. In ihm wird auch geregelt, wie die Einsatzführung im täglichen Betrieb sichergestellt werden kann. (SZ/sca)

