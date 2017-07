Feuerwehreinsatz wegen umgestürzten Baumes Starkregen hinterlässt im Meißner Tierpark eine Spur der Verwüstung. Zwei Mitarbeiter müssen nun schnell aufräumen.

Die zersägten Überreste des Ahornbaumes liegen am Dienstag im Eingangsbereich des Tierparks Siebeneichen. Am Morgen war der Baum umgeknickt und versperrte den direkten Weg zu den Tieren. © Claudia Hübschmann

Auf eine gute folgt gleich wieder eine schlechte Nachricht. Es sei schon hart, sagt Tierparkchef Heiko Drechsler, dass das Wetter den Tieren und Mitarbeitern am vergangenen Montag und Dienstag so übel mitgespielt habe. „Schon am Montagmorgen hat es kurz aber heftig geschüttet. Dabei sind mit Sicherheit 20 Liter auf den Quadratmeter runtergekommen und wir sind wieder abgesoffen“, sagt Drechsler traurig.

Dabei hatte er sich zuletzt noch über einen Erfolg freuen dürfen: Denn die zwei Schnee-Eulen-Küken mit den originellen Namen Hermine und Harry Potter sind nach wie vor wohl auf, wurden nach dem traurigen Schicksal ihrer Geschwister erfolgreich per Hand aufgezogen. Ende Juni waren vier weitere Küken aus dem Wurf der Schnee-Eulen durch einen Platzregen ums Leben gekommen. Hermine und Harry Potter, die beiden neuen Attraktionen, sollen in etwa zwei Wochen stundenweise zu sehen sein, wie der Tierparkchef mitteilt. Hätte er die beiden Jungvögel vor dem neuerlichen Starkregen der vergangenen beiden Tage, wie zunächst geplant, zur Mutter zurückgesetzt, hätte das wohl deren sicheren Tod bedeutet.

„Jetzt muss ich schauen, ob und wann uns das gelingt. Erst einmal sind die Küken in Sicherheit und vor allem im Trockenen“, so Heiko Drechsler. Zusammen mit einem Tierpfleger muss er sich nach den starken Niederschlägen um den Betrieb in Siebeneichen kümmern. Erschwert wird das durch einen entwurzelten Ahornbaum, der am Dienstagmorgen im Eingangsbereich des Parks umgekippt war.

Der Vorfall hatte die Verwüstung noch verstärkt. Drechsler habe die Feuerwehr benachrichtigen müssen. „Die sind dann angerückt und haben den Baum so zersägt, dass jetzt zumindest die Besucher wieder den Weg hinter dem Eingang nutzen können“, so der Tierparkchef. Weiter sagt er: „Und dann ist zur Zeit auch nur ein Pfleger da, der mir zur Hand gehen kann. Der andere ist gerade im Jahresurlaub. Ausgerechnet jetzt passiert so etwas.“

Damit Besucher möglichst wenig von den Auswirkungen des Starkregens mitbekommen, müsse man nun bis Ende der Woche bis zu zwölf Stunden täglich arbeiten. „Die meisten Sorgen machen uns die Schleusen, die nach 15 Minuten heftigen Regens sofort zulaufen und der vordere Bereich des Parks“, erzählt Drechsler. Hier, wo unter anderem Kleinnager wie Hasen untergebracht sind, staue sich das Wasser nach Starkregen immer am schnellsten.

zur Startseite