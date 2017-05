Feuerwehreinsatz in Kamenz An der Dittrichstraße brannte ein Nebengebäude. Der starke Wind machte es den Rettern nicht leicht.

An der Kamenzer Dittrichstraße brannte am Montag ein Nebengebäude. © Jonny Linke

An der Kamenzer Dittrichstraße stand am Montag ein Nebengebäude in Flammen. Angefacht durch den Wind griff das Feuer dabei rasch um sich. Kamenzer Feuerwehrleute, die am Montag eigentlich zum Tag der offenen Tür eingeladen hatten, eilten zum Brandort. Gemeinsam mit Kameraden der Bernbrucher Wehr hatten sie die Flammen etwas später unter Kontrolle. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch offen. (szo)

