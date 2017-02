Feuerwehreinsatz in Kamenz

Die Feuerwehr rückte am Montagmorgen zu einem Kellerbrand in der Wilhelm-Külz-Straße aus. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. © Jonny Linke

Sirenengeheul am Montagmorgen in Kamenz. Alarm für die Feuerwehr, weil ein Kellerbrand in einem Wohnblock in der Wilhem-Külz-Straße gemeldet worden war. Die Lageerkundung vor Ort ergab dann, dass in einem Keller eine Matratze in Brand geraten war. Mieter hatten das Feuer bereits gelöscht. Die Feuerleute belüfteten lediglich das Gebäude, um eventuell schädliche Dämpfe aus den Räumen zu bekommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Wie die Matratze in Brand geraten konnte, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kamenz-Stadt, Wiesa, Lückersdorf-Gelenau und Bernbruch. (szo)

