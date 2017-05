Feuerwehreinsatz in der Konsulstraße Die Kameraden sind zum leer stehenden Eckhaus Nummer 42 ausgerückt, weil Rauch aus dem Dach gestiegen sein soll. Vermutlich hat jemand die Öfen anfeuern wollen.

Die Kreuzung Konsul-/Emmerichstraße ist während des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt gewesen. © Matthias Wehnert

Die Feuerwehr ist am Montagabend zur Konsulstraße 42 in Görlitz ausgerückt. Um 18 Uhr folgte die Alarmierung. Nach der Erstmeldung sollte schwarzer Rauch aus dem Dach eines Hauses auf der Augustastraße in Richtung Emmerichstraße steigen. „Vor Ort war nichts wahrzunehmen“, teilt Einsatzleiter Remo Kölsch mit. Nach Befragung von Anwohnern fuhren die 24 Kameraden – davon 11 von der Berufsfeuerwehr und 13 der freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte – schließlich zur Konsulstraße 42.

„In dem leer stehenden Gebäude hat wohl jemand versucht, die Öfen in Betrieb zu nehmen“, sagt der Brandoberinspektor. So lagen Werkzeuge, eine Gasflasche sowie jede Menge brennbares Material herum. „In einem Raum war das Holz bis an die Decke gestapelt“, berichtet Kölsch. Der oder die Unbekannten haben nach seiner Aussage drei Öfen anfeuern wollen und scheinen geflohen zu sein, als sie die Feuerwehr hörten. Die Kameraden suchten das gesamte Gebäude mit Messgeräten und einer Wärmebildkamera ab, konnten aber weder Personen noch Glutnester entdecken.

Während des Einsatzes musste die Kreuzung Konsul-/Emmerichstraße voll gesperrt werden. Dieser endete 18.58 Uhr. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle anschließend der Polizei. (szo/tc)

zur Startseite