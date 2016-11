Feuerwehreinsatz im Kleingarten In Bautzen stand in der Nacht zum Freitag eine Laube in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

An der Muskauer Straße in Bautzen brannte in der Nacht zum Freitag eine Gartenlaube. © Jens Kaczmarek

Zu einem Laubenbrand musste die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag in Bautzen ausrücken. In einer Kleingartenanlage an der Muskauer Straße stand ein Gartenhaus in Flammen. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, brannte die Laube bereits im vollen Ausmaß. Weil sich die betroffene Parzelle inmitten der Anlage befindet, gestaltete sich der Einsatz schwierig. Unter anderem mussten die Feuerwehrleute mit Leitern über Grundstückszäune klettern.

Danach hatten sie das Feuer allerdings schnell unter Kontrolle. Weil auch eine Nachbarlaube durch die Wärmestrahlung in Mitleidenschaft gezogen worden war, kontrollierten die Retter den Zustand des Gebäudes gründlich. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben der Bautzener Berufsfeuerwehr auch die Ortswehren Bautzen-Mitte & Niederkaina. Die Brandursache ist noch offen. (szo)

