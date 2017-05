Feuerwehreinsatz für die Liebe Maria Voigt und Theodor Eichholz haben am Sonntag im Zittauer Rathaus geheiratet – und war ein besonderer Einsatz für die Kollegen des Brautpaares.

Die Kameraden stehen Spalier für das Brautpaar Maria Voigt und Theodor Eichholz. © Thomas Eichler

Die Kameraden der Freiwilligen- und Jugendfeuerwehr Zittau haben am Sonntag auf dem Markt ein Spalier für das Brautpaar gebildet. Maria Voigt, Frauenbeauftragte der Feuerwehr und der stellvertretende Ortswehrleiter Theodor Eichholz gingen im Rathaus den Bund fürs Leben ein. Die Kameraden rückten mit Löschfahrzeug, Tankfahrzeug, Drehleiter und Mannschaftswagen an. Die Hochzeitsfeier fand später im privaten Kreis in der Alten Wäscherei Rosenthal statt. (SZ)

