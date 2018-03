Feuerwehreinsatz beim Stromversorger Aus dem Technikraum der Freitaler Strom- und Gasversorgung drang am Donnerstagmorgen dicker Qualm. Feuer war aber nicht ausgebrochen.

Freital. Am Donnerstagmorgen musste bei der Freitaler Strom- und Gasversorgung (FSG) an der Potschappler Straße die Feuerwehr anrücken. Gegen 9.30 Uhr drang aus einem Technikraum dicker Qualm. Die Löschzüge Döhlen und Zauckerode kamen mit 20 Mann Besatzung zum Einsatz. Die Kameraden drangen mit Atemschutzausrüstung in den Technikraum ein und suchten mithilfe einer Wärmebildkamera nach dem Brandherd, konnten aber kein Feuer feststellen. „Zum Glück hatte nur die Isolation eines Kabels der elektrischen Anlage geschmort“, berichtet Ulrich Rudolph, Geschäftsführer der FSG. Die Feuerwehrmänner belüfteten den Raum gründlich und saugten den Qualm ab. Es gab keinerlei Personen- oder Sachschäden. Rudolph: „Auch unsere komplette Technik arbeitete weiterhin reibungslos.“ Es habe keinerlei Störungen im Steuerungs- und Datennetz des Energieversorgers gegeben.

Fachleute der FSG versuchten anschließend, die Ursache ausfindig zu machen. Bis in die frühen Nachmittagsstunden lagen noch keine genauen Erkenntnisse vor, weshalb das Kabel geschmort hatte.

Der Raum, in dem sich der Qualm entwickelte, befindet sich nicht im Altbau an der Potschappler Straße, sondern im Neubau im hinteren Bereich des Betriebsgeländes. (SZ/hey)

