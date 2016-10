Feuerwehreinsatz beim Arzt Historisches Medizingerät fing in einer Pirnaer Praxis am Donnerstagnachmittag Feuer. Es schmorte und qualmte.

© Marko Förster

Ein über 45 Jahre altes Medizingerät sorgte am Donnerstag am Robert-Schumann-Platz in Pirna für einen Feuerwehreinsatz. Gegen 14.20 Uhr wurden die Kameraden zu einem Brand in eine Arztpraxis gerufen. Es qualmte im Erdgeschoss. Ein Kurzwellen-Gerät schmorte. Die Kameraden brachten es nach draußen und lüfteten die Praxis. Verletzt wurde niemand. Der Facharzt für innere Medizin hatte den Rauch selbst bemerkt. Er konnte aufgrund des starken Qualmes selbst nicht mehr viel ausrichten. Möglicherweise wurde vergessen, den Stecker zu ziehen.

Die Praxis soll am Freitag wie gewohnt öffnen, so der Arzt. (mf)

