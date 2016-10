Feuerwehreinsatz an Zittauer Mehrfamilienhaus Vor Ort zeigte sich am Mittwochabend, dass die starke Rauchentwicklung von gelagerten Sachen auf einem Kohleofen ausgelöst wurde.

Symbolbild. © SZ/Uwe Soeder

Zittau. Mittwochabend wurde die Feuerwehr in die Neusalzaer Straße in Zittau gerufen. Dort solle ein Mehrfamilienhaus brennen, was vor Ort aber nicht bestätigt werden konnte. Grund für den Einsatz lösten Sachen aus, die ein 20-Jähriger auf einem Kohleofen lagerte. Diese begannen stark zu qualmen, brannten aber nicht, sodass durch den Vorfall kein großer Schaden entstand. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann wegen der Rauchentwicklung zur Sicherheit im Krankenhaus untersucht. (szo)

zur Startseite