Feuerwehreinsatz an der A 4 Ein brennender Lkw-Reifen sorgte am Dienstag für Behinderungen an der Autobahnabfahrt Bautzen-Ost. Ein erster Löschversuch scheiterte.

Ein brennender Reifen löste einen Feuerwehreinsatz an der A 4 aus. © LausitzNews.de/Toni Lehder

Bautzen. An der Autobahnabfahrt Bautzen-Ost geriet am späten Dienstagnachmittag der Reifen eines Lasters in Brand. Der Fahrer versuchte zunächst, das qualmende Rad selbst zu löschen, scheiterte allerdings. Die daraufhin alarmierten Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand, bevor er auf den Sattelauflieger übergreifen konnte. Im Zuge des Einsatzes musste die Autobahnabfahrt Bautzen Ost in Fahrtrichtung Görlitz gesperrt werden. (szo)

