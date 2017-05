Feuerwehreinsatz am Riesapark Aufmerksame Mitarbeiter des Modehändlers Kress hatten den Brand bemerkt, die Feuerwehr alarmiert – und damit möglicherweise Schlimmeres verhindert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit vier Fahrzeugen war die Riesaer Feuerwehr am Montagnachmittag zu einem Einsatz nach Weida ausgerückt. In direkter Nähe des Einkaufcenters Riesaparks hatte dort Ödland Feuer gefangen. © Sebastian Schultz Mit vier Fahrzeugen war die Riesaer Feuerwehr am Montagnachmittag zu einem Einsatz nach Weida ausgerückt. In direkter Nähe des Einkaufcenters Riesaparks hatte dort Ödland Feuer gefangen.

Innerhalb von 20 Minuten war die rund 20 mal 30 Meter große Brandfläche gelöscht gewesen.

Mit vier Fahrzeugen musste die Riesaer Feuerwehr am Montagnachmittag zu einem Einsatz in Weida ausrücken. In direkter Nähe des Riesaparks hatte dort Ödland Feuer gefangen. Aufmerksame Mitarbeiter des Modehändlers Kress hatten den Brand bemerkt, die Feuerwehr alarmiert – und damit möglicherweise Schlimmeres verhindert. „Das Gelände dort ist sehr trocken“, erklärte Einsatzleiter Peter Kunze. Sobald die Thermik stimme, könne so ein Brand schnell außer Kontrolle geraten. Dank der zügigen Alarmierung sei die Feuerwehr aber rechtzeitig vor Ort gewesen. Innerhalb von 20 Minuten sei die rund 20 mal 30 Meter große Brandfläche gelöscht gewesen, so der Einsatzleiter. Weil zunächst unklar gewesen sei, um welche Art von Brand es sich handelte, war neben zwei Lösch- und einem Tanklöschfahrzeug auch eine Drehleiter vor Ort. (SZ/stl)

zur Startseite