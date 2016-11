Feuerwehreinsätze ohne Rechnung Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Stolpen helfen sich im Alarmfall gegenseitig. Ohne finanzielle Folgen für die Nachbarkommune.

© Symbolbild: dpa

Zwischen der Stadt Stolpen und der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach soll eine Vereinbarung über die gemeindeübergreifende Hilfeleistung unterzeichnet werden. Der Stolpener Stadtrat stimmte dem am Montag bereits zu. Die Gemeinderäte von Dürrröhrsdorf-Dittersbach werden am Donnerstag darüber beraten. Ziel einer solchen Vereinbarung ist es, dass Einsätze und Hilfeleistungen der Feuerwehren auf dem jeweils anderen Gebiet nicht gegenseitig in Rechnung gestellt werden, außer beim Einsatz von Spezialtechnik. Auch Versicherungsfragen sind in dem Vertrag geregelt.

Stolpen wollte Gleiches auch mit der Stadt Neustadt auf den Weg bringen. Das wurde von Neustadt jedoch abgelehnt. Vermutet wird, dass der Ärger über die Stolpener Feuerwehren nach einem verpatzten Einsatz vor ein paar Jahren noch immer tief sitzt. Bei dem Einsatz wurde die Drehleiter der Neustädter Wehr geschrottet. Die Neubeschaffung kostete 150 000 Euro. Die Versicherung hatte den Schaden zwar bezahlt. Aus der Welt ist der Ärger damit aber offenbar bis heute nicht. (SZ/aw)

zur Startseite