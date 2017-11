Feuerwehrchef will neutral bleiben Nachdem sich am Freitag das Pfarrerehepaar Zehme vom Wahlflyer der Amtsinhaberin distanzierte, zieht nun der Gemeindewehrleiter nach.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Neuer Ärger um den Wahlflyer von Bürgermeisterin Susann Frentzen: Wie der Priestewitzer Gemeindewehrleiter Uwe Troschütz am Donnerstag in einem Schreiben an die Sächsische Zeitung erklärte, sei darin ein Bild verwendet worden, welches unter anderem seine Person bei der Fahrzeugübergabe und Fahrzeugweihe der Ortsfeuerwehr Baßlitz abbildet. „Wie das Pfarrehepaar Zehme möchte ich betonen, dass ich die Neutralität gegenüber beiden Kandidatinnen in meiner Funktion als Gemeindewehrleiter von Priestewitz ausdrücklich erkläre“, so Uwe Troschütz.

In seiner Funktion stelle er neben der fachlichen Verantwortung auch die Interessenvertretung der Kameradinnen und Kameraden der Ortswehren von Priestewitz dar. „Ich bin somit weder ein Vertreter politischer Interessengemeinschaften noch ergreife ich Partei für eine der beiden Kandidatinnen“, heißt es. Insbesondere sei es Uwe Troschütz wichtig, dass alles in den Reihen der Feuerwehr Erreichte der guten Zusammenarbeit aller Kräfte zu verdanken wäre. Die Verwaltung zähle dazu ebenso wie der Gemeinderat, die Gemeindewehrleitung, der Feuerwehrausschuss und die Kreisbrandmeisterei. (SZ)

zur Startseite