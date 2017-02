Feuerwehrchef mit Herz und Verstand Ohne Feuerwehr kann Hanno Franze nicht – schon seit 30 Jahren. Doch vor allem kann die Feuerwehr nicht ohne ihn.

Hanno Franze lenkte den Bau des Gerätehauses in Altendorf mit und tat noch viel mehr für die Feuerwehr in seiner Gemeinde. © Archivfoto: Frank Baldauf

Hanno Franze und die Feuerwehr sind unzertrennlich. Jetzt feiert er als Ortswehrleiter sein 30. Dienstjubiläum. Und das wurde am Freitag zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr auch gefeiert. Hanno Franze nahm viele Glückwünsche entgegen, vor allem aber auch viele Dankesworte für seine Verdienste in der Altendorfer Feuerwehr wie auch in der kreisweiten Feuerwehrarbeit.

Unter seiner Regie wurden zwei Gerätehäuser in Altendorf um- und neu gebaut und vier neue Fahrzeuge angeschafft. Nicht zuletzt auch, weil der Ortswehrleiter vor allem im damaligen Gemeindeamt immer wieder auf der Matte stand und dadurch Unterstützung fand. Mit Hanno Franze habe die Feuerwehr einen überaus engagierten Mann an der Spitze. Er setze sich unermüdlich für die Belange der Feuerwehr ein, würdigte unter anderem auch Ortsvorsteher Jürgen Rämisch. Als Beispiel nannte er den Bau des jetzigen Altendorfer Feuerwehrgerätehauses, den Hanno Franze, selbst Bauexperte, maßgeblich mit gelenkt und begleitet hat. Darüber hinaus ist er es auch, der die Feuerwehr bei den verschiedensten Veranstaltungen im Ort mit ins Spiel bringt.

Als langjähriger Gemeinderat hatte er sich unter anderem für den Bau des Bolzplatzes in Altendorf mit eingesetzt. Und wenn es darum geht, verschiedene Aktionen im Ort zu koordinieren, wie die 24-Stunden-Aktion des Jugendringes, dann hat er den Feuerwehrnachwuchs im Ort fest in Griff. Hanno Franze ist aber auch einer, der seine Kameraden und den Nachwuchs bei Feuerwehrwettkämpfen zu Höchstleistungen bringt. Und das mit Herz und Verstand.

Das schätzen die Altendorfer an ihm und haben ihn deshalb am Freitag auch hoch leben lassen. „Wir, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Altendorf sind stolz, ihn unseren Wehrleiter nennen zu dürfen, stolz darauf mit ihm solange arbeiten zu dürfen, stolz darauf, was er geschaffen hat und stolz, dass er mit mittlerweile 59 Jahren noch so viel Herzblut in die Feuerwehr steckt“, heißt es auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr von Altendorf. So jemanden gebe es kein zweites Mal. Immerhin bedeuten 30 Jahre Wehrleiter auch 30 Jahre Verantwortung und kaum Familienleben, weil bei Hanno Franze das Private mitunter sehr oft ganz hinten ansteht.

