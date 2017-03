Feuerwehrchef hat noch viel vor René Greif bleibt Gemeindewehrleiter in Hartha. Er will etwas bewegen.

René Greif (links) ist von der Harthaer Feuerwehr wieder zum Gemeindewehrleiter gewählt worden. Seine Stellvertreter sind Jens Hampick (rechts) und Maik Wagner (nicht abgebildet). © Dietmar Thomas

Die Hartha Feuerwehr hat am Freitag in der HarthArena ihre Wehrleitung neu gewählt. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich 73 Kameraden. Schon im ersten Wahlgang wurde in geheimer Abstimmung René Greif zum Chef der Gemeindefeuerwehr wieder gewählt. Greif hat das Amt seit zehn Jahren inne und wird es nun auch die nächsten fünf Jahre fortführen. „Ich möchte noch etwas bewegen“, nennt Greif als Grund dafür, dass er sich erneut zur Wahl stellte.

Zu dem, was er vor hat, zählen unter anderem Sanierungsmaßnahmen an Gerätehäusern und die Fahrzeugbeschaffung. Greifs Stellvertreter wurden Jens Hampicke und Maik Wagner. Dem neuen Gemeindefeuerwehrausschuss gehören die Kameraden Martin Reinicke, Felix Roßberg, Benjamin Hanns, Frank Werner, Christian Quosdorf und Andreas Gey an. Bestätigt wurden auch die Leiter der Ortswehren von Wendishain und Gersdorf und ihre Stellvertreter. 137 aktive Kameraden gehören zur Harthaer Gemeindewehr. In der Alters- und Ehrenabteilung sind 65 Feuerwehleute und in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sind 28 Kinder und Jugendliche aktiv. Zur Gemeindefeuerwehr Hartha gehören die Wehren Wendishain und Gersdorf, außerdem Steina und Diedenhain mit Altersabteilungen.

Im vergangenen Jahr musste die Gemeindefeuerwehr Hartha zu 29 Einsätzen ausrücken. Davon waren sieben Alarme durch Brandmeldeanlagen, fünf Kleinbrände, davon einer, bei dem nur der Feuerlöscher zum Einsatz kam, zehn technische Hilfeleistungen. Zweimal gab es Fehlalarm. In besonderer Erinnerung blieben unter anderem der Brand eines Lasters auf der A 14 im Frühjahr und im August der Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Goethestraße in Waldheim. Dort war ein Feuerwehrmann betroffen. Er wohnte in dem Haus. Insgesamt leistete die Feuerwehr bei den Einsätzen 420 Einsatzstunden.

Um bei den Einsätzen immer maximale Leistungen zu erbringen, legen die Kameraden viel Wert auf eine gute Ausbildung in Form von Seminaren und Schulungen sowie Übungen. Die Harthaer Ortsfeuerwehr ist die einzige in Mittelsachsen, die das Leistungsabzeichen für technische Hilfe erhalten hat. Die Kameraden verstehen aber auch zu feiern. Am ersten Wochenende im November begehen sie seit 145 Jahren ihr Gründungsfest. Sie unterstützen Dorf- und Heimatfeste, Sportveranstaltungen sowie Fackel- und Lampionumzüge und das Maibaumstellen. „Ohne uns gäbe es vieles nicht“, sagte René Greif.

Doch auch Probleme gilt es zu lösen. Das ist nicht nur das des Digitalfunks. Es fehlen unter anderem neue Pressluftatemgeräte und Kleidung. Und wie fast jede Wehr haben auch die Kameraden der Harthaer Feuerwehr Nachwuchssorgen. „Zu viele Aufgaben und zu wenig Fachpersonal“, spricht René Greif ein weiteres Problem an.

Wie Harthas Bürgermeister Ronald Kunze sagte, gibt die Stadt 75000 Euro für die Feuerwehr aus. 3000 Euro erhalten die Kameraden vom Feuerwehrverein und von der Sparkasse. Diese sollen für die Computertechnik ausgegeben werden und diese zeitnah ersetzen. Froh sind die Feuerwehrleute, dass 2016 ein ruhiges Jahr war und sie vor schlimmeren Bränden und Naturkatastrophen verschont blieben.

