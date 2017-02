Feuerwehrchef erhält Ehrenamtspreis

Die Stadt Hohnstein ehrt zum Neujahrsempfang verdiente Einwohner mit dem Ehrenamtspreis. Den sollte auch Frank Forker bekommen, der Chef der Freiwilligen Feuerwehr von Rathewalde. Doch zum Neujahrsempfang war er gerade im Urlaub. Er soll deshalb nicht leer ausgehen. Am heutigen Freitag wird ihm der Ehrenamtspreis überreicht. Außerdem darf er sich in das Goldene Buch der Stadt Hohnstein eintragen. Frank Forker ist bereits im Alter von 20 Jahren in die Feuerwehr eingetreten und ihr seitdem treu geblieben. Als beide vorhergehenden Wehrleiter erkrankten, sprang er in die Bresche, bis er selbst die Führung übernahm. Er besucht Seminare, bildet sich weiter und weiß auch sonst, seine Meinung durchzusetzen und Probleme anzusprechen. So zum Beispiel auch, als es um ein neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr ging. (SZ/aw)

