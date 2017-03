Feuerwehrbüro auf vier Rädern Warum Großenhains neuer Einsatzleitwagen keine Selbstverständlichkeit ist.

Großenhains Stadtwehrleiter Maik Häßlich (li.) und OB Dr. Sven Mißbach nehmen nach der offiziellen Schlüsselübergabe im Inneren des neuen Einsatzleitwagens Platz. Von hieraus können größere Einsätze geleitet werden. © Klaus-Dieter Brühl

Der Stern blitzt auf dem Kühlgrill. Der neue Einsatzleitwagen der Freiwilligen Feuerwehr Großenhain ist ein Mercedes-Benz V-Klasse. Schon von außen begeistert er Oberbürgermeister Sven Mißbach: „Ein tolles Teil!“ Doch erst beim Blick nach innen wird klar, wie toll dieses Fahrzeug wirklich ist. Ein eingebauter Schreibtisch mit Computer und Bildschirm, jede Menge Funkgeräte, Telefon, Internetanschluss, ein Drucker-Fax-Gerät und zwei Vordersitze, die drehbar sind. Bis zu vier Feuerwehrleute können in diesem kleinen, mobilen Büro arbeiten, Befehle entgegen nehmen und vor allem geben.

Dieser Einsatzleitwagen (ELW) ist nicht nur schick, sondern vor allem modern. „Wenn man sich ein solches Fahrzeug anschafft, dann sollte auch dem heutigen Standard entsprechen. Alte Technik nützt uns nichts “, sagt Großenhains Stadtwehrleiter Maik Häßlich. Besonders für größere Einsätze ist dieser neue ELW gedacht. Von hier aus können mehrere Einheiten koordiniert werden. Dieser Fahrzeugtyp wird für Feuerwehren immer wichtiger.

„Aber es gibt nicht viele Firmen, die Einsatzleitwagen herstellen“, sagt Häßlich. Der Grund: Die Ausstattung von ELW sei komplizierter als bei Löschfahrzeugen. Bei letzteren sei vieles genormt, während Einsatzleitwagen sehr individuell ausgerüstet werden können.

Eine erste Ausschreibung der Stadt Großenhain für den neuen ELW soll ohne Anbieter geblieben sein, erzählt OB Mißbach. Erst im zweiten Anlauf habe sich eine Firma gefunden, die den ELW baute und dabei auch auf die Wünsche der Großenhainer Feuerwehrleitung einging.

Die Martin Schäfer GmbH in Oberderdingen-Flehingen (bei Karlsruhe) erhielt für knapp 102 000 Euro den Zuschlag. Der Landkreis Meißen beteiligte sich mit 39 000 Euro Fördermittel an der Finanzierung. „Eine Feuerwehr kostet nun mal Geld“, sagt Mißbach. Er stellt klar, dass er das als Stadtoberhaupt sagt, und nicht, weil er selbst Feuerwehrmann ist.

Der OB unterstützt die Forderung des Meißner Kreisbrandmeisters Ingo Nestler, dass der Freistaat Sachsen mehr Geld für den Brandschutz bereitstellen sollte. Dessen ungeachtet ist Mißbach mit einer weiteren frohen Botschaft zum Pressetermin gekommen. Am Tag zuvor haben die Bürgermeister des Landkreises Meißen der Prioritätenliste, die die Kreisbrandmeisterei vorgeschlagen hat, zugestimmt. Damit sind auch die Fördermittel für das Gerätehaus in Skaup bewilligt worden.

„Wir sind in Großenhain ganz gut dabei, was die notwendigen Maßnahmen für den Brandschutz betrifft“, sagt Mißbach. Dass der ausgemusterte VW-Transporter nicht verschrottet, sondern für 2 000 Euro in die Feuerwehr Lampertswalde ging, hält er für eine gute Nachnutzung, die den Kameraden der Nachbargemeinde hilft.

