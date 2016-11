Feuerwehrauto für Weißbach Die Kameraden fuhren bisher mit einem Löschwagen aus dem Jahr 1968. Das gekaufte Auto ist aber auch nicht neu.

Die Gemeinde Neukirch hat für die Löschgruppe Weißbach einen gebrauchten Mannschaftstransportwagen angeschafft. Das Auto ist ungefähr 18 Jahre alt und wurde für 6 000 Euro gekauft. Die Gemeinde ist froh, dass sie so ein Problem lösen konnte. Der alte Löschwagen der Feuerwehr in Weißbach ist nämlich noch deutlich älter. Das Auto stammt aus dem Jahr 1968. „Das geht irgendwann nicht mehr“, sagt Bürgermeisterin Grit Truxa-Richter.

Die Gemeinde diskutiert bereits seit einem Jahr über die Anschaffung. Neukirch muss alle Ausgaben genau prüfen, weil sich die Gemeinde in der sogenannten Haushaltskonsolidierung befindet, also eher Einsparungen bräuchte. Das heißt, das Landratsamt schaut sich alle Einnahmen und Ausgaben genau an. Die Löschgruppe Weißbach besteht aus 16 aktiven Feuerwehrleuten. Sechs Weißbacher sind in der Alters- und Ehrenabteilung. (SZ/pre)

