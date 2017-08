Feuerwehrauto später einsatzbereit Der Mercedes wird auf Vordermann gebracht und neu ausgestattet.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Die Reparatur des Einsatzfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Brockwitz verzögert sich. Das hat Gemeindewehrleiter Michael Reiske bei einem Besuch der Meißner Firma Hempel feststellen müssen. Dort wird der Mercedes auf Vordermann gebracht und neu ausgestattet. Ursprünglich war geplant, in diesem Monat das Fahrzeug an die Brockwitzer Kameraden zu übergeben. Aber Reiske rechnet nicht vor Mitte September mit der Fertigstellung des Mercedes.

Für knapp 48 000 Euro wird das Staffelfahrzeug repariert und ergänzt. So wird unter anderem für rund 6 000 Euro ein Lichtmast eingebaut, mit dem z. B. Unfallstellen ausgeleuchtet werden können. Der Gemeinderat hatte in einer seiner letzten Sitzungen Nachträge für rund 14 000 Euro, die die Firma Hempel in Rechnung gestellt hatte, bewilligt. Weitere Nachträge allerdings nicht. „Es gibt keinen Cent mehr“, sagte Hauptamtsleiterin Kerstin Sulak auf der jüngsten Gemeinderatssitzung resolut.

Ziel ist es, deutlich preiswerter zu sein, als wenn die Gemeinde ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft hätte. Dafür gab es ein Angebot über 70 000 Euro. Der Kauf kam nicht zustande, als der Landkreis Meißen Fördermittel für ein neues Fahrzeug in Aussicht stellte. Kurze Zeit später strich der Landkreis überraschend die Fördermittel für die Brockwitzer, was bei vielen Feuerwehrleuten der Gemeinde Lampertswalde nicht gut ankam. (SZ/jö)

