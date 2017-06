Feuerwehrauto ist einsatzbereit Die Kameraden aus Stannewisch können ihr neues Fahrzeug nun nutzen, das einige Vorteile bietet. Auch ein damit verbundenes Problem soll bald gelöst werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das neue Feuerwehrfahrzeug bietet Platz für sechs Kameraden. © Jens Trenkler Das neue Feuerwehrfahrzeug bietet Platz für sechs Kameraden.

Die feierliche Übergabe fand am Mittwochabend statt.

Nach langem Warten haben die Stannewischer am Mittwochabend ihr neues Löschfahrzeug nun auch offiziell von der Stadt Niesky in Empfang nehmen können. Das Auto ersetzt den Barcas 1000. Damit sollen nun auch mehr Einsätze abgearbeitet werden können. In dem Tragkraftspritzenfahrzeug vom Typ MAN finden fortan sechs Kameraden Platz. Neben dem Maschinisten und dem Staffelführer können so zwei Trupps zum Einsatz eilen. Zur Ausrüstung gehören neben der Feuerwehrpumpe TS 8 unter anderem auch ein Stromaggregat, ein Lichtmast sowie ein 750 Liter fassender Wassertank. Letzteres bot der Barcas. Zudem können die sich Atemschutzgeräteträger nun im Fahrzeug umziehen. Auch das war bisher nicht möglich.

Das Löschfahrzeug stand zwar schon seit rund zwei Wochen im Depot, aber bisher mussten die Kameraden das Auto noch mit ihren Schläuchen sowie Geräten bestücken und sich mit der Technik vertraut machen. Aber mit ihm kommen neue Probleme auf die Kameraden zu. So geht es nun während der Aus- und Einfahrt recht eng zu – wenn der Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus voll belegt ist. Aus Sicht der Kameraden müssten drei Stellflächen mit einem Parkverbot belegt werden. Bei einem Vor-Ort-Termin vor wenigen Tagen mit der Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann und Ausschussmitgliedern hieß es aber, dass eine ausreichen würde. Wichtig ist, dass schnell und ungehindert zum Einsatz gefahren werden kann. Beim rückwärts Einparken drängt die Zeit nicht mehr, hieß es. Der Plan soll nun umgesetzt werden. (szo/tc mit jt)

zur Startseite