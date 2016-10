Feuerwehrauto für Kleinwelka Die Kameraden bekommen einen neuen Tanklöschwagen – und das eher als geplant.

Die Kameraden aus Kleinwelka bekommen ein neues Feuerwehrauto. © Uwe Soeder

Die Feuerwehr von Kleinwelka bekommt ein neues Löschfahrzeug. Und das eher als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte der in die Jahre gekommene Tanklöschwagen erst 2019 gegen ein neues Modell ausgewechselt werden, doch um die Feuerwehr arbeitsfähig zu halten, wird die Modernisierung bereits nächstes Jahr fällig.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine Ersatzbeschaffung für den alten Tanklöschwagen. Das neue Feuerwehrauto wird technisch wesentlich besser ausgestattet sein als das alte. Es kann nicht nur große Mengen an Löschwasser transportieren, sondern ist auch bei schwereren Verkehrsunfällen einsetzbar. Insbesondere der Verkehr auf der Bundesstraße B 6 und die Anbindung an die Autobahn A 4 steigern die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Einsatzes, begründet die Stadtverwaltung diese Anschaffung. Dazu komme, dass Kleinwelkas Ortswehr bei Bränden in den westlichen Randbereichen der Stadt wie Schmochtitz und Lubachau, als erste am Einsatzort ist. Mit der Ausrüstung des neuen Löschfahrzeuges könnten die Kleinwelkaer Brandbekämpfer selbstständig die erforderlichen Hilfsmaßnahmen einleiten, bis weitere Einheiten, wie die Bautzener Berufsfeuerwehr, eintreffen.

Die Stadträte hatten dem Kauf des Löschfahrzeuges am Mittwoch einstimmig grünes Licht gegeben. Das Auto wird 370 000 Euro kosten. Die Stadt zahlt dabei einen Eigenanteil in Höhe von 207 500 Euro. Dazu kommen 162 500 Euro Fördermittel aus dem Investitionskraftstärkungsgesetz. Mit diesem Förderprogramm unterstützt das Land Sachsen seine Städte und Gemeinden bis zum Jahr 2020 bei Investitions- und Erhaltungsmaßnahmen. (SZ/ma)

