Feuerwehrauto erhält neues Domizil Damit das Fahrzeug wieder auf kommunalem Boden steht, erhält es ein neues Dach über der Sirene.

Grillenburg. Die Freiwillige Feuerwehr in Grillenburg soll für ihr Fahrzeug künftig eine neue Unterstellmöglichkeit am Dorfgemeinschaftshaus erhalten. Derzeit steht das Feuerwehrauto noch in einer Garage an der alten Forstlichen Ausbildungsstätte im Ort. Diese befindet sich in den Händen des Freistaates. Zwar habe das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) bisher nichts gegen die Nutzung gehabt, dennoch soll eine Lösung auf kommunalem Grundstück gefunden werden.

Da die alte Schule in Grillenburg ab nächstem Jahr modernisiert und zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut wird, soll auch die angrenzende Garage an dem Gebäude durch einen Anbau erweitert werden und dem Grillenburger Feuerwehrauto in Zukunft ein neues Zuhause sein, heißt es aus der Tharandter Gemeindeverwaltung. (SZ/ves)

