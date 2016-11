Feuerwehr zu spät alarmiert? Ölspuren waren die Ursache für zwei Unfälle in Heeselicht und an der Hocksteinschänke. Diese sorgen für Gesprächsstoff.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Heeselicht. Die beiden Ölspuren am 26. Oktober in Heeselicht und an der Hocksteinschänke sorgen weiter für Diskussionen. Wurde die Feuerwehr zu spät durch die Leitstelle informiert? Gesichert ist, dass die Freiwillige Feuerwehr von Heeselicht 8.50 Uhr durch die Leitstelle alarmiert wurde und auch ausgerückt ist. Das bestätigt die Stadtverwaltung Stolpen. Ein Zeuge (SZ berichtete) hatte allerdings schon 8.15 Uhr die Polizei über 110 angerufen und diese Gefahr mitgeteilt. 8.25 Uhr bemerkte er dann die zweite Spur an der Hocksteinschänke und meldete dies der Leitstelle über 112. Unklar ist, weshalb es dann weitere 25 Minuten dauerte, bis die Feuerwehr in Heeselicht überhaupt alarmiert wurde. Zumindest scheint sicher, dass bei rechtzeitiger Reaktion sowohl der Polizei als auch der Leitstelle zwei Unfälle hätten vermieden werden können. Der erste ereignete sich 8.50 Uhr und der zweite 9.25 Uhr . Grund war in beiden Fällen eine Ölspur. (SZ/aw)

