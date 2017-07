Feuerwehr zieht Mann aus Schlamm Die Wilthener Feuerwehr musste jetzt zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Einem Mann war der Morast am Lärchenberg zum Verhängnis geworden.

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz mussten Feuerwehrleute jetzt in Wilthen ausrücken. © Uwe Soeder

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Wilthener Feuerwehr am Sonntagnachmittag. Die Kameraden mussten einen Mann retten, der im Schlamm feststeckte. Gegen 16 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Wilthen alarmiert und rückte an den Lärchenberg aus. Dort steckte ein Kirschauer im Wald in der Nähe eines Baches im Morast fest. „Er hatte Wathosen an, war bis knapp unter die Hüften eingesunken und konnte sich selbst nicht befreien“, berichtet der Chef der Wilthener Ortswehr Erik Trötscher, der den Einsatz leitete. Dem Verunglückten, dessen Alter der Feuerwehrmann auf etwa 50 Jahre schätzt, war es gelungen, sein Handy aus der Tasche zu ziehen und den Notruf zu wählen. Die Rettungsleitstelle alarmierte den Rettungsdienst und die Feuerwehr. „Die größte Schwierigkeit war, den Mann zu finden und zu ihm zu gelangen“, sagt Erik Trötscher. Weil die Einsatzstelle abseits aller Wege mitten im Wald lag, mussten die Kameraden etwa einen halben Kilometer zu Fuß gehen. Die mitgenommenen Steckleiter-Teile brauchten sie letztlich nicht. Denn es gelang ihnen, den Mann ohne Hilfsmittel aus dem Schlamm zu ziehen.

Wie der Wilthener Ortswehrleiter berichtet, gab der Gerettete an, an dieser Stelle schon öfter unterwegs gewesen zu sein; ohne Probleme. Vermutlich hatte er diesmal nicht beachtet, dass der Bereich durch den vielen Regen in den vorangegangenen Tagen sehr schlammig und damit unpassierbar geworden war. (SZ/ks)

zur Startseite