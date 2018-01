Feuerwehr zieht im Februar um Das neue Gerätehaus in Krippen ist fast fertig. Gefeiert wird die Eröffnung erst später.

Sieht von außen schon fertig aus: das neue Gerätehaus der Feuerwehr Krippen. © Dirk Zschiedrich

Bad Schandau. Der Neubau des Gerätehauses in Krippen liegt in den letzten Zügen. Derzeit kommt die Möblierung ins Haus und stehen Bauabnahmen an, teilt Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) mit. Im Frühjahr stehen zwar noch Restarbeiten im Außenbereich an. Trotzdem ist es das Ziel, dass die Feuerwehr im Februar das neue Gebäude beziehen kann. Die feierliche Eröffnung soll es aber erst geben, wenn alles funktioniert, heißt es. Möglicherweise will man mit dem Fest aus diesem Anlass aber auch auf wärmere Temperaturen warten. Der Bau am Bächelweg ist ein Ersatzneubau für das alte Gerätehaus. Das steht im Hochwasserbereich der Elbe und wurde zuletzt mehrfach überflutet. Das neue Haus liegt viel höher und mitten im Ort. Der Ersatzneubau wurde komplett mit Fördermitteln von Bund und Freistaat finanziert. (SZ/gk)

