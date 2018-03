Feuerwehr wird zum Schwanenpaar gerufen Die zwei Tiere sollen auf einem Teich bei See festgefroren sein, hieß es. Vor Ort konnte aber Entwarnung gegeben werden.

Niesky. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind am Montagmorgen die Feuerwehren von Niesky und See gerufen worden. In der Leitstelle war zuvor der Notruf von einem Bürger eingegangen, dass ein Schwanenpaar auf einem der „Drei Teiche“ bei See festgefroren sei. Daraufhin setzen sich ein Einsatzfahrzeug der Seer und zwei der Nieskyer Feuerwehr in Bewegung zu den Teichen, um die Tiere zu retten. Die Nieskyer Kameraden nahmen zudem noch das Schlauchboot auf dem Anhänger mit.

Vor Ort zeigte sich aber, dass die beiden Schwäne auf der Eisfläche nur ruhten und nicht angefroren waren, berichtet der Seer Ortswehrleiter Siegfried Lange. Nach dreimaligem lautstarken Klatschen in die Hände erhoben sich die Schwäne – und setzten sich darauf gleich wieder auf das Eis des Sees. Damit war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet. (SZ/sg)

