Feuerwehr wird aufgerüstet Die Wilsdruffer Feuerwehr benötigt ein Auto mit Drehleiter. Nun bekommen die Kameraden ein weiteres Fahrzeug.

© Symbolfoto: Marko Förster

Die Feuerwehr der Stadt soll ein weiteres Fahrzeug bekommen. Nachdem die Wehrleitung die Brandschutzbedarfsplanung überarbeitet hat, ist klar, dass in der Stadt ein Auto mit Drehleiter benötigt wird. Die bisherige Ausstattung der Retter sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es in einer Stellungnahme der Wehrleitung.

Insbesondere meint man Anforderungen in der Bauverordnung, wonach neben dem ersten Rettungsweg über ein Treppenhaus ein zweiter Rettungsweg zum Beispiel über die Geräte der Feuerwehr notwendig sei. Die Ortswehren in Wilsdruff und Kesselsdorf verfügen jedoch nur über Schiebeleitern, deren Handhabung körperlich anstrengend ist und einen großen Personaleinsatz erfordert. Deshalb ist vorgesehen, dass für Einsätze an den großen Hallen im Gewerbegebiet, an Seniorenheimen, Schulen oder mehrgeschossigen Häusern die Freitaler Feuerwehr alarmiert wird.

Um selbst besser gerüstet zu sein, will die Stadt noch in diesem Jahr ein Fahrzeug mit Drehleiter kaufen. Es soll sich um ein gebrauchtes Auto handeln. Es wird mit Kosten um die 90 000 Euro gerechnet. (hey)

