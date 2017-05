Feuerwehr wird 110 und feiert 1907 wurde die Kesselsdorfer Wehr gegründet. Nun gibt es ein großes Fest mit reichlich Musik.

Wenn es ums Feiern geht, dann sind die Kesselsdorfer Kameraden durchaus erfahren. Jedes Jahr veranstalten sie einen Tag der offenen Tür und auch darüber hinaus engagieren sie sich bei Festivitäten im Ort. Doch dieses Mal soll alles ein paar Nummern größer werden. Denn die Wehr feiert ihr 110-jähriges Bestehen – und das gleich drei Tage lang.

So stehen die Männer um Wehrleiter Uwe Löser am Himmelfahrtstag ab 10 Uhr an Grill und Fass, um vorbeiziehende Wanderer zu bewirten. Auch für musikalische Unterhaltung sei gesorgt, heißt es seitens der Veranstalter. Am Freitag, den 26. Mai lädt die Jugendwehr ab 16 Uhr zu einem Seniorennachmittag ein. 16.30 Uhr spielt das Feuerwehrblasorchester Wilsdruff, 18 Uhr ist die eigentliche Festeröffnung, anschließend Tanzabend.

Am Sonnabend geht es bereits 9 Uhr morgens weiter, wenn die Jugendwehren zum Wettkampf antreten. Ganztägig ist am alten Sportplatz viel los. Die Wehr zeigt ihre Technik, das Technische Hilfswerk ist mit vor Ort, für Kinder sind Karussell, Hüpfburg, Riesenrutsche und Bastelstände aufgebaut. Der Kreissportbund ist mit seinem Sportmobil vor Ort. Ab 13 Uhr findet ein Vogelschießen statt, 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und ab 19 Uhr Party. Gerockt wird dann ab 21 Uhr, wenn Karussell auftritt.

Die Wehr ist derzeit knapp 20 Mann groß. Erst vor wenigen Wochen gab es Umbesetzungen an der Spitze. So wechselte der bisherige Wehrleiter Olaf Böziger in die Stadtwehrleitung Wilsdruff und übernahm dort den Bereich der Aus- und Weiterbildung. Neuer Wehrleiter in Kesselsdorf ist nun Uwe Löser. (hey)

