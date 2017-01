Feuerwehr will niemanden ausschließen Stadtwehrleiter Maik Häßlich stellt zum Umgang mit Extremismus einiges klar.

Großenhains Wehrleiter Maik Häßlich. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

„Wir schnüffeln doch nicht im Privatleben der Kameraden herum“, sagt Stadtwehrleiter Häßlich. Richtig heißt die Formulierung in der neuen Satzung: „Ein Ausschluss kann erfolgen bei Mitgliedschaft, Beitritt oder Zugehörigkeit zu einer nicht verbotenen oder sonstigen Vereinigung oder Gruppierung, die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbare Ziele erfolgt.“

Die Formulierung „wer extremistische Äußerungen von sich gibt, auch im Privatbereich“ ist gestrichen worden. Das war in der jüngsten Stadtratsmeldung zu diesem Thema falsch wiedergegeben. Dass es allerdings schwer wäre, ein solches Handeln oder Äußern gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung nachzuweisen und einzuschätzen, das ist auch Maik Häßlich bewusst. „Wir brauchen aber irgendeine Handhabe, um in einem Fall, den wir uns alle nicht wünschen, auch handeln zu können“, so der Stadtwehrleiter.

Links zum Thema Ausschluss aus der Feuerwehr

Die Debatte um einen solchen Passus hatte im Vorfeld bereits die Ortswehren beschäftigt und wird nun auch öffentlich geführt, seit die geänderte Satzung im Stadtrat beschlossen wurde.

zur Startseite